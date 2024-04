Österreichs Immobilienmarkt legt wieder zu

Es kommt wieder Bewegung in den Immobilienmarkt. Im ersten Quartal 2024 seien rund 540 Mio. Euro in österreichische Immobilien investiert worden - dies entspreche einem Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Immobilienberater CBRE am Dienstag mit. Vor allem institutionelle Verkäufer trennten sich demnach von Immobilien. Etwa 90 Prozent der Investorinnen und Investoren kamen aus Österreich. Im Schnitt wurden jeweils rund 25 Mio. Euro investiert.

Die attraktivste Assetklasse hätten mit rund 48 Prozent Marktanteil Büros dargestellt, gefolgt von Wohnen mit etwa 32 Prozent und Hotels mit 10 Prozent. Wobei laut CBRE vor allem Büros nach wie vor wirtschaftlich interessant sind: Denn die Spitzenrenditen sind um 20 Basispunkte auf 5,2 Prozent, für Wohnimmobilien um 5 Basispunkte auf 4,75 Prozent gestiegen. Das Immoberatungsunternehmen geht davon aus, dass sich die Renditen heuer stabilisieren werden.

