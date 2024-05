Österreichs Wirtschaft etwas pessimistischer

Die Stimmung in der österreichischen Wirtschaft hat sich im Mai etwas eingetrübt.

Die unternehmerischen Konjunktureinschätzungen haben sich leicht verschlechtert, der Konjunkturklimaindex fiel um 0,8 Punkte auf minus 4,1 Zähler, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) am Freitag mitteilte. Aber auch die Konjunkturerwartungen fielen um 2,5 Punkte auf minus 6,3 Zähler.

Die Stimmung in der Gesamtwirtschaft zur aktuellen Lage hat sich hingegen etwas gebessert: Der Lageindex legte im Mai um 1,1 Punkte zu, blieb aber mit minus 1,8 Zähler noch immer im negativen Bereich. Der Lageindex für die Sachgütererzeugung verbesserte sich zwar um 1,4 Zähler, blieb aber mit minus 19,3 Punkten weiter tief unter der Nulllinie, die positive von negativen Lageeinschätzungen trennt. In der Bauwirtschaft stieg der Lageindex mit 0,4 Zähler leicht an, notierte aber mit minus 3,3 Punkten ebenfalls im negativen Bereich.

In den Dienstleistungsbereichen legte der Lageindex um 1,2 Punkte auf 6,6 Zähler zu. Überaus positiv ist die Konjunktureinschätzung der aktuellen Lage im Einzelhandel: Der entsprechende Lageindex verbesserte sich um 1,4 Punkte und notierte mit 11,4 Zählern deutlich über der Nulllinie.

Im Einzelhandel sind aber auch die Erwartungen leicht gestiegen: Der Erwartungsindex erhöhte sich um 1,2 Punkte, notierte aber mit minus 14,6 Punkten im Bereich der skeptischen Konjunkturerwartungen.

In den Dienstleistungsbereichen sank der Erwartungsindex um 2,7 Punkte und notierte mit 0,6 Punkten nur noch knapp im positiven Bereich. In der Bauwirtschaft zeigte sich ebenfalls ein Rückgang der Erwartungen. Der Index rutschte von einer neutralen Erwartung (0 Punkte) um 2,9 Punkte unter die Nulllinie. Aber auch in der Sachgütererzeugung zeigte sich im Mai beim Erwartungsindex eine Verschlechterung. Der Index fiel um 4 Punkte auf minus 16,5 Zähler - ein Zeichen für skeptische Konjunkturerwartungen.

