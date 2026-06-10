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10.06.2026 06:31:29
Oil-Dri legte Quartalsergebnis vor
Oil-Dri hat am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oil-Dri im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 126,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 115,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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