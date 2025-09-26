Oil Gas Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oil Gas Development lud am 23.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,85 Prozent auf 320,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oil Gas Development 1,72 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,34 Prozent auf 1,44 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at