Okta präsentierte Quartalsergebnisse

Okta hat am 02.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 742,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 665,0 Millionen USD umgesetzt.

