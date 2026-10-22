Old Republic International Aktie
WKN: 883298 / ISIN: US6802231042
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22.10.2026 13:07:28
Old Republic International Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - Old Republic International (ORI) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $243.2 million, or $0.99 per share. This compares with $279.5 million, or $1.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $2.550 billion from $2.424 billion last year.
Old Republic International earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $243.2 Mln. vs. $279.5 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $1.11 last year. -Revenue: $2.550 Bln vs. $2.424 Bln last year.
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