Old Second Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Old Second Bancorp lud am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Old Second Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 84,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 399,43 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 342,11 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at