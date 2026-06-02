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02.06.2026 06:31:29
Omni AXs Software präsentierte Quartalsergebnisse
Omni AXs Software stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 INR gegenüber -0,010 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Omni AXs Software vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,78 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,81 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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