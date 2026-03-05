On: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

On veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 930,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 691,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,63 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte On 2,63 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,715 CHF je Aktie sowie einem Umsatz von 3,00 Milliarden CHF gelegen.

Redaktion finanzen.at