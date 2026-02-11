ON Semiconductor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ON Semiconductor lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor ein EPS von 3,63 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 6,00 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at