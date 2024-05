One 97 Communications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

One 97 Communications hat am 22.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,00 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,660 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 22,67 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One 97 Communications 23,35 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 7,931 INR sowie einem Umsatz von 20,77 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -22,000 INR. Im Vorjahr waren -27,500 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 99,78 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 78,99 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 19,171 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 103,28 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at