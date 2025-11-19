One Software Technologies (OST): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

One Software Technologies (OST) hat am 16.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

One Software Technologies (OST) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,15 Milliarden ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,7 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at