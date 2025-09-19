19.09.2025 18:37:36

OneDigital Bags Major Investment From Stone Point Capital And Canada Pension Plan Investment Board

(RTTNews) - OneDigital, backed by Onex Corp. (ONEXF,PK), Friday announced a major investment from Stone Point Capital and Canada Pension Plan Investment Board, valuing the company in excess of $7 billion.

The investment would help the company to strengthen its capabilities, and support its continued growth through a combination of organic expansion and strategic acquisitions.

"This commitment from Stone Point Capital and CPP Investments represents two high-quality investors aligning behind a single platform that integrates across a multitude of verticals," said Adam Bruckman, President and CEO of OneDigital.

The transaction is expected to close in the fourth quarter of 2025.

Currently, Onex's stock is trading at $89.64, down 0.34 percent on the OTC Markets.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Leitzinssenkung: ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

