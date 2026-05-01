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01.05.2026 06:31:29
ONEOK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ONEOK hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,62 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 8,04 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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