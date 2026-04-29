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29.04.2026 06:31:29
Ongold Resources legte Quartalsergebnis vor
Ongold Resources hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 CAD gegenüber -0,330 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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