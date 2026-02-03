ONO PHARMACEUTICAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ONO PHARMACEUTICAL hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent auf 908,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at