Onto Innovation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Onto Innovation hat am 09.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 218,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Onto Innovation 253,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 806,05 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at