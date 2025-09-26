OOMITSU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OOMITSU hat am 24.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent auf 18,83 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

