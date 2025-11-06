CHANGE Aktie

CHANGE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 12:03:00

OOP-Konferenz 2026: Embrace Change - lasst uns Veränderungen willkommen heißen!

Die OOP 2026 hat mit dem Motto "Embrace Change" die Veränderungen im Bereich der Softwareentwicklung im Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CHANGE Inc.mehr Nachrichten