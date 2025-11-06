CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
06.11.2025 12:03:00
OOP-Konferenz 2026: Embrace Change - lasst uns Veränderungen willkommen heißen!
Die OOP 2026 hat mit dem Motto "Embrace Change" die Veränderungen im Bereich der Softwareentwicklung im Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!