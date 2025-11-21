OPC ENERGY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OPC ENERGY hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 ILS erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat OPC ENERGY 895,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 879,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

