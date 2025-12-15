Open Finance Aktie
Open Finance: Bundesrat zieht gemischte Bilanz und tadelt Versicherungen
Die Landesregierung ist mit der Entwicklung von Open Finance in der Schweiz nicht zufrieden. Insbesondere bei den Versicherungen vermisst sie Fortschritte. Mit neu entwickelten Indikatoren soll die Umsetzung künftig präzis gemessen werden. Damit erhöht sich der Druck auf die Branche, die Standardisierung und Öffnung der Datenschnittstellen voranzutreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
