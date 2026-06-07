OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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07.06.2026 06:00:11
OpenAI plots biggest ChatGPT overhaul since launch
$850bn start-up to recast hit chatbot as a route to higher-margin products before a potential IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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