OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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03.08.2026 17:44:00
OpenAI senkt Tokenpreise auf Chinaniveau
OpenAI senkt die Tokenpreise für zwei seiner drei Modelle aus der GPT 5.6-Reihe. Sie rangieren damit auf Preisniveaus wie die chinesische Konkurrenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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