OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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26.04.2026 17:06:00
OpenAI startet Bug-Bounty-Programm für Bio-Sicherheit
OpenAI startet ein Bug-Bounty-Programm, um Schwachstellen in den Biosicherheits-Safeguards von ChatGPT 5.5 zu finden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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