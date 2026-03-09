KI HOLDINGS Aktie
OpenAI startet Vorschau auf KI-Schwachstellenscanner Codex Security
Während Claude bereits mehr als 100 Lücken in Firefox findet, kündigt OpenAI mit Codex Security einen KI-Sicherheitslückenscanner an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.