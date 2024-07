Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Heute zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,98 Prozent höher bei 18 440,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 442,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 218,00 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 151,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 18 182,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 131,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,52 Prozent auf 243,30 EUR), Rheinmetall (+ 3,80 Prozent auf 489,30 EUR), Merck (+ 2,70 Prozent auf 159,50 EUR), QIAGEN (+ 2,62 Prozent auf 40,20 EUR) und Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 25,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2,31 Prozent auf 43,74 EUR), Commerzbank (-1,25 Prozent auf 15,06 EUR), BMW (-0,73 Prozent auf 87,56 EUR), Bayer (-0,24 Prozent auf 27,47 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,10 Prozent auf 41,42 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 292 468 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 226,091 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at