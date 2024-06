Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Der SDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent auf 14 568,74 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 104,663 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,217 Prozent stärker bei 14 505,14 Punkten, nach 14 473,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 459,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 587,40 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX lag vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 15 168,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 984,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 13 185,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit DEUTZ (+ 20,10 Prozent auf 5,95 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,94 Prozent auf 27,60 EUR), Sixt SE St (+ 3,12 Prozent auf 71,05 EUR), METRO (St) (+ 2,84 Prozent auf 4,53 EUR) und Dermapharm (+ 2,65 Prozent auf 36,75 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-52,21 Prozent auf 110,40 EUR), STO SE (-4,95 Prozent auf 157,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,39 Prozent auf 56,60 EUR), SYNLAB (-2,79 Prozent auf 11,14 EUR) und PVA TePla (-2,69 Prozent auf 15,54 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 679 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,962 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Mit 8,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at