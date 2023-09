Optimismus in Moskau: Börsianer lassen RTS am Donnerstagmittag steigen

Am Donnerstag tendiert der RTS um 12:00 Uhr via MICEX 0,54 Prozent stärker bei 1 004,58 Punkten. Der Börsenwert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,689 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,489 Prozent auf 1 004,11 Punkte an der Kurstafel, nach 999,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 007,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 001,59 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der RTS auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der RTS bereits um 0,538 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der RTS mit 1 057,97 Punkten berechnet. Der RTS wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 1 014,68 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, erreichte der RTS einen Stand von 1 074,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im RTS aktuell

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind aktuell Surgutneftegas Pref (+ 2,50 Prozent auf 51,82 RUB), Surgutneftegas (+ 2,20 Prozent auf 29,71 RUB), Bashneft Pref (+ 1,82 Prozent auf 1 456,50 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,57 Prozent auf 6 592,00 RUB) und SOLLERS (+ 1,06 Prozent auf 1 049,00 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind derweil Moscow Exchange MICEX-RTS (-2,57 Prozent auf 178,56 RUB), Federal Grid (-1,66 Prozent auf 0,13 RUB), Cherkizovo (-1,33 Prozent auf 4 107,50 RUB), JSFC Sistema (-0,73 Prozent auf 17,26 RUB) und Yandex (-0,68 Prozent auf 2 437,00 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 35 808 930 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Yandex mit 6,526 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der RTS-Werte

Unter den RTS-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 55,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at