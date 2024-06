Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Am Donnerstag gewann der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,77 Prozent auf 39 134,76 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,937 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,144 Prozent tiefer bei 38 779,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 38 834,86 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 232,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 38 778,46 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,48 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 806,77 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 20.03.2024, den Stand von 39 512,13 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 20.06.2023, den Wert von 34 053,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 3,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 4,31 Prozent auf 241,80 USD), Chevron (+ 2,16 Prozent auf 156,64 USD), IBM (+ 1,98) Prozent auf 173,92 USD), Amazon (+ 1,80 Prozent auf 186,10 USD) und Travelers (+ 1,66 Prozent auf 211,97 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Dow (-2,22 Prozent auf 54,21 USD), Apple (-2,15 Prozent auf 209,68 USD), Coca-Cola (-0,72 Prozent auf 62,18 USD), Procter Gamble (-0,53 Prozent auf 167,67 USD) und Microsoft (-0,14 Prozent auf 445,70 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 001 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,091 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

