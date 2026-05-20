Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,31 Prozent höher bei 50 009,35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 20,561 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,674 Prozent stärker bei 49 696,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 363,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 235,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50 067,22 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,07 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 49 442,56 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Wert von 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 42 677,24 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,36 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 5,75 Prozent auf 982,12 USD), Nike (+ 4,17 Prozent auf 44,19 USD), Boeing (+ 3,34 Prozent auf 222,20 USD), Sherwin-Williams (+ 2,89 Prozent auf 307,70 USD) und Amazon (+ 2,19 Prozent auf 265,01 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,00 Prozent auf 191,33 USD), Walmart (-2,50 Prozent auf 130,85 USD), UnitedHealth (-1,53 Prozent auf 383,30 USD), Merck (-1,09 Prozent auf 113,00 USD) und Cisco (-0,89 Prozent auf 114,35 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 38 561 367 Aktien gehandelt. Mit 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,91 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at