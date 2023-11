Optimismus in New York: Dow Jones stärker

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent höher bei 35 061,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,706 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 34 964,82 Punkte an der Kurstafel, nach 34 947,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 34 907,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 35 067,56 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 33 127,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34 500,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wurde der Dow Jones mit 33 745,69 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 5,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3,83 Prozent auf 216,01 USD), Microsoft (+ 1,77 Prozent auf 376,41 USD), Intel (+ 1,69 Prozent auf 44,55 USD), Salesforce (+ 1,08 Prozent auf 223,60 USD) und Verizon (+ 0,99 Prozent auf 36,59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2,05 Prozent auf 20,79 USD), Caterpillar (-1,19 Prozent auf 250,07 USD), Visa (-1,11 Prozent auf 246,78 USD), Procter Gamble (-0,55 Prozent auf 150,24 USD) und Nike (-0,50 Prozent auf 105,43 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 476 659 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,702 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at