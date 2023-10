Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,31 Prozent auf 12 808,18 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,850 Prozent auf 12 750,47 Punkte an der Kurstafel, nach 12 643,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 842,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 691,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 13 219,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Wert von 14 316,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Wert von 11 102,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 23,31 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 265,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Escalon Medical (+ 26,22 Prozent auf 0,22 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,12 Prozent auf 0,53 USD), Century Aluminum (+ 9,22 Prozent auf 6,75 USD), Geron (+ 6,42 Prozent auf 1,91 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 5,67 Prozent auf 8,58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen ON Semiconductor (-20,45 Prozent auf 66,44 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8,02 Prozent auf 0,12 USD), Geospace Technologies (-7,32 Prozent auf 11,65 USD), Cutera (-5,72 Prozent auf 3,13 USD) und ImmunoGen (-5,00 Prozent auf 14,25 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 364 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,491 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,32 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

