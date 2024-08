Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,44 Prozent stärker bei 17 022,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,978 Prozent auf 16 944,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 780,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 17 027,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 943,95 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 398,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 388,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 644,85 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 15,28 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Starbucks (+ 21,23 Prozent auf 93,38 USD), 3D Systems (+ 10,68 Prozent auf 2,59 USD), FreightCar America (+ 10,64 Prozent auf 3,95 USD), Dixie Group (+ 7,88 Prozent auf 0,85 USD) und Cutera (+ 7,26 Prozent auf 0,77 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Nortech Systems (-7,33 Prozent auf 11,50 USD), Hooker Furniture (-5,03 Prozent auf 13,78 USD), Sify (-3,58 Prozent auf 0,35 USD), Donegal Group B (-2,36 Prozent auf 12,83 USD) und Consumer Portfolio Services (-2,31 Prozent auf 8,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Starbucks-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 026 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,006 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at