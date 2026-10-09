Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Index-Bewegung
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09.10.2026 18:00:52
Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,58 Prozent fester bei 27 350,69 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,548 Prozent auf 27 342,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 193,34 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27 254,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 375,55 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,458 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 253,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 206,89 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 09.10.2025, mit 23 024,63 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,71 Prozent zu. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 6,00 Prozent auf 1,33 USD), Richardson Electronics (+ 5,81 Prozent auf 21,13 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,03 Prozent auf 45,48 USD), Repligen (+ 4,55 Prozent auf 171,30 USD) und Oracle (+ 4,51 Prozent auf 141,81 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cogent Communications (-9,10 Prozent auf 8,69 USD), Nortech Systems (-4,44 Prozent auf 10,70 USD), Cirrus Logic (-3,99 Prozent auf 108,68 USD), AXT (-3,73 Prozent auf 68,99 USD) und Amkor Technology (-3,69 Prozent auf 49,12 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 794 366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,099 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Nortech Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|1,35
|8,00%
|Amkor Technology Inc.
|43,63
|-3,68%
|AXT Inc.
|61,08
|-4,17%
|Cirrus Logic Inc.
|95,28
|-5,34%
|Cogent Communications Holdings Inc
|8,54
|-10,67%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,35
|0,60%
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|40,29
|4,35%
|Nortech Systems Inc.
|11,35
|1,36%
|NVIDIA Corp.
|204,95
|-0,27%
|Oracle Corp.
|126,42
|4,97%
|Paychex Inc.
|92,91
|-0,27%
|Repligen Corp.
|146,85
|1,00%
|Richardson Electronics Ltd.
|20,79
|4,11%
|SIGA Technologies Inc.
|3,28
|0,00%
|SpaceX
|145,12
|1,40%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 366,17
|0,64%
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