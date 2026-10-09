Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,58 Prozent fester bei 27 350,69 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,548 Prozent auf 27 342,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 193,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27 254,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 375,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,458 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 253,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 206,89 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 09.10.2025, mit 23 024,63 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,71 Prozent zu. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 6,00 Prozent auf 1,33 USD), Richardson Electronics (+ 5,81 Prozent auf 21,13 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,03 Prozent auf 45,48 USD), Repligen (+ 4,55 Prozent auf 171,30 USD) und Oracle (+ 4,51 Prozent auf 141,81 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cogent Communications (-9,10 Prozent auf 8,69 USD), Nortech Systems (-4,44 Prozent auf 10,70 USD), Cirrus Logic (-3,99 Prozent auf 108,68 USD), AXT (-3,73 Prozent auf 68,99 USD) und Amkor Technology (-3,69 Prozent auf 49,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 794 366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,099 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at