Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,86 Prozent auf 25 929,66 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,38 Prozent auf 26 065,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 709,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 179,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 872,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 26 247,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 22 387,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 19 529,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,59 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 11,19 Prozent auf 110,27 USD), Synaptics (+ 10,77 Prozent auf 136,00 USD), PDF Solutions (+ 9,43 Prozent auf 56,30 USD), KLA-Tencor (+ 9,27 Prozent auf 2 108,06 USD) und Applied Materials (+ 8,64 Prozent auf 492,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-15,78 Prozent auf 6,51 USD), Hooker Furniture (-5,91 Prozent auf 12,09 USD), Akamai (-4,99 Prozent auf 141,87 USD), Comtech Telecommunications (-4,77 Prozent auf 4,50 USD) und Consumer Portfolio Services (-4,56 Prozent auf 9,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 38 798 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,310 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at