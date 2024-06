Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuwächse.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,21 Prozent fester bei 17 708,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,431 Prozent auf 17 572,16 Punkte an der Kurstafel, nach 17 496,82 Punkten am Vortag.

Bei 17 709,85 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 546,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 920,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 384,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 13 492,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 19,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MicroStrategy (+ 7,86 Prozent auf 1 480,00 USD), Sify (+ 5,21 Prozent auf 0,40 USD), NVIDIA (+ 5,07 Prozent auf 124,10 USD), Hooker Furniture (+ 5,07 Prozent auf 14,31 USD) und American Superconductor (+ 4,98 Prozent auf 24,37 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Pool (-6,89 Prozent auf 314,64 USD), 3D Systems (-5,66 Prozent auf 3,09 USD), Sangamo Therapeutics (-5,26 Prozent auf 0,45 USD), Landec (-4,57 Prozent auf 4,80 USD) und Comtech Telecommunications (-4,48 Prozent auf 3,20 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 761 094 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,114 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2025 präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

