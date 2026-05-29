Optimismus in Wien: ATX am Mittag fester

Der ATX befindet sich heute im Aufwind.

Um 12:09 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 1,52 Prozent auf 6 134,37 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 171,088 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 6 045,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 042,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 045,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 152,87 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, stand der ATX noch bei 5 833,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 701,70 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Wert von 4 424,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,62 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 6,67 Prozent auf 40,80 EUR), DO (+ 4,31 Prozent auf 193,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,79 Prozent auf 49,28 EUR), Wienerberger (+ 2,49 Prozent auf 24,68 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 16,72 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,44 Prozent auf 33,65 EUR), voestalpine (-0,13 Prozent auf 47,94 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,00 EUR), Andritz (+ 0,64 Prozent auf 79,00 EUR) und EVN (+ 0,72 Prozent auf 28,15 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 144 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 39,501 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at