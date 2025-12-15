Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Plus

Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,27 Prozent höher bei 2 569,08 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 2 537,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 537,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 570,47 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 411,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 1 817,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 40,70 Prozent nach oben. Bei 2 574,56 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 4,55 Prozent auf 62,00 EUR), DO (+ 3,81 Prozent auf 196,00 EUR), Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,81 Prozent auf 80,50 EUR) und Polytec (+ 2,76 Prozent auf 3,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 21,60 EUR), Lenzing (-1,56 Prozent auf 22,15 EUR), Palfinger (-1,47 Prozent auf 33,40 EUR), Österreichische Post (-1,29 Prozent auf 30,70 EUR) und Semperit (-0,46 Prozent auf 12,86 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 389 436 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 37,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at