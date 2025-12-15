Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursverlauf
|
15.12.2025 17:58:58
Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Plus
Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,27 Prozent höher bei 2 569,08 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 2 537,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 537,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 570,47 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 411,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 1 817,22 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 40,70 Prozent nach oben. Bei 2 574,56 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 4,55 Prozent auf 62,00 EUR), DO (+ 3,81 Prozent auf 196,00 EUR), Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,81 Prozent auf 80,50 EUR) und Polytec (+ 2,76 Prozent auf 3,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 21,60 EUR), Lenzing (-1,56 Prozent auf 22,15 EUR), Palfinger (-1,47 Prozent auf 33,40 EUR), Österreichische Post (-1,29 Prozent auf 30,70 EUR) und Semperit (-0,46 Prozent auf 12,86 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 389 436 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 37,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Verluste in Wien: ATX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)