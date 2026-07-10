Optimismus in Wien: ATX Prime nachmittags mit Kursplus

Mit dem ATX Prime geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent stärker bei 3 194,67 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,024 Prozent fester bei 3 176,51 Punkten, nach 3 175,74 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 199,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 173,89 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 947,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 877,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, notierte der ATX Prime bei 2 266,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,18 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 6,76 Prozent auf 43,56 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,29 Prozent auf 8,95 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,85 Prozent auf 3,85 EUR), OMV (+ 1,44 Prozent auf 59,85 EUR) und Raiffeisen (+ 1,01 Prozent auf 54,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil PORR (-9,82 Prozent auf 39,05 EUR), FACC (-3,54 Prozent auf 17,98 EUR), Addiko Bank (-3,25 Prozent auf 26,80 EUR), Frequentis (-2,18 Prozent auf 62,80 EUR) und AT S (AT&S) (-1,98 Prozent auf 188,00 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die PORR-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 352 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,890 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Mit 7,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at