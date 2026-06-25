Optimismus in Wien: ATX schlussendlich fester

Für den ATX ging es am Donnerstagabend aufwärts.

Am Donnerstag steht der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,40 Prozent im Plus bei 6 488,55 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 181,116 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,031 Prozent auf 6 460,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 462,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 448,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 496,53 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,584 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 25.05.2026, mit 6 148,24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 404,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 360,72 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,24 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 2,09 Prozent auf 31,70 EUR), Erste Group Bank (+ 2,09 Prozent auf 117,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,07 Prozent auf 17,76 EUR), PORR (+ 1,88 Prozent auf 46,00 EUR) und DO (+ 1,59 Prozent auf 224,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-8,68 Prozent auf 200,00 EUR), Lenzing (-1,17 Prozent auf 25,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 29,50 EUR), voestalpine (-0,28 Prozent auf 43,18 EUR) und Andritz (-0,13 Prozent auf 78,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 407 163 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at