Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Marktbericht
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06.05.2026 15:58:57
Optimismus in Wien: So steht der ATX nachmittags
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,93 Prozent fester bei 5 970,44 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 163,489 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 5 799,81 Punkten, nach 5 800,23 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 986,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 799,64 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,02 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 5 457,38 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Wert von 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, lag der ATX noch bei 4 188,75 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent aufwärts. Bei 5 986,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 8,24 Prozent auf 183,80 EUR), Erste Group Bank (+ 6,51 Prozent auf 100,60 EUR), Raiffeisen (+ 4,73 Prozent auf 45,16 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,73 Prozent auf 16,84 EUR) und Wienerberger (+ 4,42 Prozent auf 25,54 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,69 Prozent auf 35,25 EUR), Verbund (-2,01 Prozent auf 61,05 EUR), OMV (-1,70 Prozent auf 60,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,49 Prozent auf 99,50 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 28,80 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 277 620 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,316 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,47 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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