Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,30 Prozent nach oben auf 14 613,24 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,991 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,237 Prozent fester bei 14 604,30 Punkten, nach 14 569,83 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 616,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14 604,30 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,267 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 310,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 084,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, notierte der SPI bei 14 254,16 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 26,91 Prozent auf 5,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 13,92 Prozent auf 4,42 CHF), Molecular Partners (+ 7,18 Prozent auf 4,18 CHF), GAM (+ 6,06 Prozent auf 0,39 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,44 Prozent auf 0,09 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Arundel (-19,33 Prozent auf 0,12 CHF), ASMALLWORLD (-7,73 Prozent auf 1,67 CHF), Relief Therapeutics (-7,61 Prozent auf 1,82 CHF), Arbonia (-3,26 Prozent auf 8,89 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-2,24 Prozent auf 9,18 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 996 716 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

2024 hat die Edisun Power Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at