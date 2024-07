Optimismus in Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag

Am Dienstag gewinnt der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,28 Prozent auf 12 085,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,374 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,250 Prozent auf 12 021,49 Punkte an der Kurstafel, nach 12 051,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 151,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 12 011,45 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der SMI bei 12 254,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, bewegte sich der SMI bei 11 506,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SMI 10 874,90 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,79 Prozent auf 4 382,00 CHF), Lonza (+ 1,59 Prozent auf 510,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 258,30 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 515,50 CHF) und Logitech (+ 0,54 Prozent auf 85,16 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-0,73 Prozent auf 27,11 CHF), Sonova (-0,33 Prozent auf 273,30 CHF), Alcon (-0,17 Prozent auf 80,46 CHF), Holcim (-0,17 Prozent auf 81,62 CHF) und Geberit (+ 0,04 Prozent auf 539,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 687 837 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,661 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,23 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

