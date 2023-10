Optimismus in Zürich: Das macht der SPI am Donnerstagmittag

Am Donnerstag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 14 465,83 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,914 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 14 465,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 434,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 14 474,30 Punkte, das Tagestief hingegen 14 423,98 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,40 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 14 456,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, stand der SPI noch bei 14 572,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der SPI bei 13 052,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. 13 616,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Achiko (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 13,76 Prozent auf 2,48 CHF), GAM (+ 6,56 Prozent auf 0,48 CHF), Schlatter Industries (+ 4,72 Prozent auf 22,20 CHF) und Sandoz (+ 4,66 Prozent auf 26,96 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kinarus (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-12,82 Prozent auf 0,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 14,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,19 Prozent auf 0,10 CHF) und Helvetia (-4,49 Prozent auf 123,30 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 054 087 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,510 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Achiko-Aktie präsentiert mit 0,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Varia US Properties-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at