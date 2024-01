Optimismus in Zürich: mittags Gewinne im SPI

Am Freitag erhöht sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 14 575,34 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,958 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,442 Prozent fester bei 14 633,20 Punkten in den Handel, nach 14 568,83 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 550,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 651,49 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,461 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wurde der SPI mit 14 578,66 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 13 701,44 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.01.2023, einen Wert von 14 447,50 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,038 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 743,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 45,95 Prozent auf 0,27 CHF), Implenia (+ 13,02 Prozent auf 31,25 CHF), Arundel (+ 7,14 Prozent auf 0,12 CHF), Meyer Burger (+ 5,48 Prozent auf 0,10 CHF) und Montana Aerospace (+ 4,10 Prozent auf 18,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Kinarus (-42,86 Prozent auf 0,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-8,37 Prozent auf 7,66 CHF), ObsEva (-8,29 Prozent auf 0,03 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-5,56 Prozent auf 425,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,51 Prozent auf 4,23 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die Kinarus-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 49 881 261 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,031 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Implenia-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

