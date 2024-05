Optimismus in Zürich: SLI auf grünem Terrain

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 1 948,64 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,336 Prozent auf 1 950,77 Punkte an der Kurstafel, nach 1 944,23 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 947,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 955,17 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 835,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, stand der SLI noch bei 1 840,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der SLI einen Wert von 1 790,48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,50 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 955,17 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 3,16 Prozent auf 234,70 CHF), Swiss Re (+ 3,13 Prozent auf 106,95 CHF), Zurich Insurance (+ 1,92 Prozent auf 462,00 CHF), Straumann (+ 0,94 Prozent auf 123,85 CHF) und Swiss Life (+ 0,73 Prozent auf 659,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-1,12 Prozent auf 10 590,00 CHF), UBS (-1,01 Prozent auf 27,39 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 47,72 CHF), Richemont (-0,95 Prozent auf 135,25 CHF) und VAT (-0,87 Prozent auf 476,80 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 746 518 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 246,550 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at