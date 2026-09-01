Optimismus in Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der SLI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 2 294,22 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,133 Prozent stärker bei 2 296,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 293,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 292,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 301,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SLI mit 2 289,83 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 2 131,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 004,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,66 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Novartis (+ 5,06 Prozent auf 129,50 CHF), Straumann (+ 3,68 Prozent auf 97,36 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,51 Prozent auf 216,90 CHF), Sandoz (+ 0,29 Prozent auf 68,12 CHF) und Sonova (+ 0,26 Prozent auf 232,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-7,07 Prozent auf 681,00 CHF), Roche (-1,47 Prozent auf 347,60 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 189,35 CHF), Galderma (-1,04 Prozent auf 166,15 CHF) und Geberit (-0,81 Prozent auf 565,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 605 652 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,798 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at