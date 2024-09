Optimismus in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu

Der SLI zeigt am Dienstagnachmittag eine positive Tendenz.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 1 965,88 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,424 Prozent fester bei 1 962,57 Punkten, nach 1 954,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 962,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 975,06 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 1 975,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 940,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 1 761,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 4,46 Prozent auf 49,20 CHF), ams (+ 3,67 Prozent auf 0,85 CHF), Geberit (+ 2,00 Prozent auf 551,00 CHF), Straumann (+ 1,83 Prozent auf 125,30 CHF) und Lindt (+ 1,65 Prozent auf 11 060,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lonza (-1,63 Prozent auf 541,80 CHF), Sonova (-0,76 Prozent auf 301,20 CHF), Sandoz (-0,72 Prozent auf 34,33 CHF), Novartis (-0,43 Prozent auf 97,99 CHF) und Swisscom (-0,27 Prozent auf 550,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 446 717 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 239,759 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Die Julius Bär-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

