Optimismus in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus

SLI-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss sprang der SLI im SIX-Handel um 0,67 Prozent auf 1 948,23 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,792 Prozent auf 1 950,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 935,27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 954,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 938,50 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,526 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 12.08.2024, den Wert von 1 919,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, betrug der SLI-Kurs 1 978,09 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.09.2023, den Wert von 1 731,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 5,44 Prozent auf 1 172,50 CHF), Alcon (+ 2,77 Prozent auf 84,68 CHF), ams (+ 2,61 Prozent auf 0,86 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,25 Prozent auf 254,10 CHF) und Schindler (+ 1,94 Prozent auf 242,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-2,16 Prozent auf 263,00 CHF), Lindt (-1,36 Prozent auf 10 850,00 CHF), Sandoz (-0,51 Prozent auf 35,17 CHF), Lonza (-0,44 Prozent auf 542,60 CHF) und Swatch (I) (-0,16 Prozent auf 155,65 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 475 579 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 241,726 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Mit 5,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

