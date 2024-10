Optimismus in Zürich: SLI mittags freundlich

Derzeit legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 1 970,95 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,034 Prozent auf 1 967,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 967,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 973,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 964,66 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,180 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, lag der SLI bei 1 943,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der SLI noch bei 1 956,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 688,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Temenos (+ 3,30 Prozent auf 61,00 CHF), Sandoz (+ 2,39 Prozent auf 36,45 CHF), Julius Bär (+ 2,00 Prozent auf 53,10 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 536,80 CHF) und Adecco SA (+ 1,22 Prozent auf 28,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,02 Prozent auf 223,50 CHF), Sonova (-0,82 Prozent auf 315,10 CHF), Straumann (-0,75 Prozent auf 132,00 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 72,72 CHF) und Geberit (-0,60 Prozent auf 527,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 664 953 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,671 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

